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В Израиле впервые в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере
16.4.2019 20:41
Фото: dcdn.lt
Как информирует пресс-служба Тель-Авивского университета, в его лаборатории впервые в мире удалось напечатать в формате 3D живое сердце из человеческой ткани.
В минувший понедельник, 15 апреля, профессор Тал Двир провел презентацию.
Израильский профессор Тал Двир, являющийся руководителем лаборатории в Тель-Авивском университете, продемонстрировал процесс использования 3D-принтера вместе с тканями человека, которые были взяты ранее у пациента.
Создав живое пульсирующее сердце, ученые смогли совершить настоящий прорыв в медицине, подчеркивается в сообщении. Уточняется, что над органом, размеры которого составляют около двух с половиной сантиметров (примерно как у кролика), принтеру пришлось трудиться в течение более чем трех часов.
Представители университета отметили, что в ходе этого эксперимента удалось "распечатать" уже несколько десятков сердец. Предполагается, что органы будут пересажены животным в целях дальнейшего изучения уровня функциональности.
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