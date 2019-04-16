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Жительницу Анапы обвиняют в жестоком убийстве четырехлетней дочери
16.4.2019 20:17
Фото: v-moldove.ru
Суд уже вынес постановление о взятии под стражу, удовлетворив ходатайство следственных органов.
Как передает РИА Новости, девочка погибла от резаной раны шеи.
Со ссылкой на источники в СУ СКР по Краснодарскому краю сообщается, что мать, подозреваемая в жестоком убийстве собственной малолетней дочери, арестована по решению суда.
По материалам уголовного дела, в минувшее воскресенье, 14 апреля, женщина вместе с дочерью приехали погостить в станицу Гостагаевскую. Выйдя во двор вместе с ребенком, мать нанесла ему ножевое ранение в области шеи. Девочка от полученной травмы скончалась на месте.
Вернувшись в дом, женщина рассказала хозяевам о том, что убила дочь.
Прибывшие к месту ЧП полицейские задержали подозреваемую, вскоре после чего ей было официально предъявлено обвинение в убийстве. В рамках расследования будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Установлено, что ребенок был единственным в семье. Каких-либо тревожных сигналов о том, что у девочки или матери могут быть проблемы, в соответствующие структуры ранее не поступало, заявили представители следственных органов.
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