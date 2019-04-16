Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жительницу Анапы обвиняют в жестоком убийстве четырехлетней дочери

16.4.2019 20:17

Фото: v-moldove.ru



Суд уже вынес постановление о взятии под стражу, удовлетворив ходатайство следственных органов.



Как передает РИА Новости, девочка погибла от резаной раны шеи.



Со ссылкой на источники в СУ СКР по Краснодарскому краю сообщается, что мать, подозреваемая в жестоком убийстве собственной малолетней дочери, арестована по решению суда.



По материалам уголовного дела, в минувшее воскресенье, 14 апреля, женщина вместе с дочерью приехали погостить в станицу Гостагаевскую. Выйдя во двор вместе с ребенком, мать нанесла ему ножевое ранение в области шеи. Девочка от полученной травмы скончалась на месте.



Вернувшись в дом, женщина рассказала хозяевам о том, что убила дочь.



Прибывшие к месту ЧП полицейские задержали подозреваемую, вскоре после чего ей было официально предъявлено обвинение в убийстве. В рамках расследования будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.



Установлено, что ребенок был единственным в семье. Каких-либо тревожных сигналов о том, что у девочки или матери могут быть проблемы, в соответствующие структуры ранее не поступало, заявили представители следственных органов.



Автор: Злата Богатова

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