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Застреливший четырех человек канадец сдался полиции
16.4.2019 14:19
Фото: vk.com
По данным зарубежных СМИ, мужчина не оказывал сопротивления представителям закона.
ЧП случилось в городе Пентиктон, который расположен в провинции Британская Колумбия.
Как передает телевизионный канал CTV со ссылкой на источники в полиции города, в разных частях Пентиктона были застрелены четыре человека. Убийца, имя которого пока не раскрывается, позже сам явился в правоохранительные органы.
Подозреваемый сдался, придя в один из полицейских участков. Мужчина сейчас дает признательные показания. В ходе начатого расследования уже установлено, что жертвами убийства стали люди, с которыми подозреваемый был знаком. Мотивы преступления выясняются.
Город Пентиктон находится на расстоянии около 400 км к востоку от Ванкувера - крупнейшего в Британской Колумбии города.
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