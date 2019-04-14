Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Тулой опрокинулся экскурсионный автобус с детьми

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Фото: vk.com



По предварительным данным, перевозивший детей автобус съехал в кювет, когда следовал по трассе.



Медицинская помощь после аварии потребовалась лишь одному взрослому пассажиру, никто из детей не пострадал, передают российские СМИ.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей регионального полицейского главка, ЧП случилось на территории Ленинского района Тульской области. Вечером минувшего воскресенья, 14 апреля, на трассе "Калуга - Рязань" опрокинулся экскурсионный автобус. В момент аварии в автобусе, который из Рязани следовал в Орел, находилось более сорока ребят. Никто из них в результате ДТП не пострадал, отметили в ведомстве.



Помимо детей в автобусе ехали пятеро сопровождающих и два водителя. За помощью врачей обратился лишь один из взрослых пассажиров, сообщили представители МВД.



Уточняется, что авария с участием автобуса Mercedes произошла примерно в 21:35 по московскому времени. Обстоятельства ЧП, случившегося на 131-м километре автодороги "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань", сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. К месту аварии выехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Информации о причинах происшествия из официальных источников пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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