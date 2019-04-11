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В Сети появилась запись перепалки, которую в прямом эфире устроили Порошенко и Зеленский
14:06
Фото: vk.com
Судя по кадрам, действующему главе украинского государства Петру Порошенко и его конкуренту на выборах Владимиру Зеленскому не удалось договориться о проведении дебатов. Претенденты на пост президента устроили перепалку в эфире программе "Право на власть".
Придя на ток-шоу, которое выходит на телевизионном канале "1+1", украинский лидер Петр Порошенко решил пригласить в студию и своего соперника. С шоуменом Владимиром Зеленским, который лидировал по итогам первого тура голосования, связались по телефону.
Артист объяснил, что не может в данный момент приехать, чтобы пообщаться с Порошенко, так как находится во Франции, где у него намечена встреча с французским президентом Эмманюэлем Макроном. При этом Зеленский отметил, что его оппонент прекрасно осведомлен о его местонахождении. По словам шоумена, "автомобили службы безопасности" украинского президента сопровождали его во время поездки.
Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, весьма странно, что Порошенко решил пригласить его в студию, подчеркнул Зеленский.
Шоумен также отметил, что ранее Порошенко согласился устроить дебаты 19 апреля на киевском стадионе "Олимпийский". Сразу после этого кандидаты начали перепалку, в ходе которой украинский президент, в частности, заявил о том, что его не интересуют перемещения Зеленского. Кроме того, он заявил, что дебаты были запланированы на 14 апреля.
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