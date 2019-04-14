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В Одессу доставили новую партию американских боевых машин Hummer
14.4.2019 13:40
Фото: qazeta.info
Двадцать броневиков киевские власти намереваются отправить в воинские подразделения, передает ТАСС.
О прибытии партии американских боевых машин Hummer информирует пресс-служба оборонного ведомства Украины.
Как передает Минобороны Украины со ссылкой на руководителя ведомства Степана Полторака, в общей сложности в страну доставлено тридцать пять броневиков. Техника выгружается в Одессе.
В числе машин - пятнадцать броневиков медицинского обеспечения, пояснил Полторак. Предполагается, что двадцать Hummer из этой партии будут направлены на восток страны, где киевские власти продолжают силовую операцию в Донбассе.
Украинский министр отметил, что Соединенные Штаты за последнее время оказали помощь на более чем 400 миллионов долларов, включая "противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки", беспилотники и целый ряд других технических средств.
Вместе с тем, подчеркнул Полторак, Киеву необходимо развивать собственный ОПК, так как без этого страна не сможет построить сильную армию, даже опираясь на зарубежных партнеров.
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