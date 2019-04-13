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IX международный киносмотр в Пекине открыли под музыку Чайковского
13.4.2019 20:47
Фото: kenh14cdn.com
Дильраба Дилмурат
Как передает ТАСС, в этом году кинематографический фестиваль приурочен к 70-летию основания Китайской Народной Республики.
За главный приз будут бороться четырнадцать фильмов.
В субботу вечером состоялась церемония открытия IX пекинского международного кинофестиваля (ПМКФ). Мероприятие было организовано в районе Хуайжоу на севере столицы КНР и сопровождалось знаменитым "Вальсом цветов" из балета "Щелкунчик" на музыку выдающегося русского композитора Петра Чайковского.
Вместе с артистками балета на сцену вышла китайская актриса Дильраба Дилмурат. В последнее время представительница Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) пользуется в КНР очень большой популярностью.
В этом году киносмотр в Пекине будет проходить под патриотическим лозунгом "Дом - Родина", фестиваль было решено приурочить к 70-летнему юбилею со дня основания КНР.
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