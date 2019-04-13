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ФРГ передала Украине грамоту Петра I
13.4.2019 20:33
Фото: fishki24.ru
По словам главы министра культуры Украины Евгения Нищука, ФРГ передала новой церкви Украины грамоту петровских времен.
Документ, датированный 1708 годом, считался утерянным с времен Второй мировой войны.
Украина получила от Германии грамоту российского императора Петра I, рассказал на своей странице в фейсбуке министр культуры страны Евгений Нищук. По его словам, документ был доставлен в Киев минувшей ночью.
Руководитель украинского культурного ведомства отметил, что исторический документ, датированный 1708 годом, считался утерянным с времен Второй мировой войны. В середине прошлого века выяснилось, что грамота российского императора находится в библиотеке Института восточноевропейской истории и краеведения Университета Тюбингена.
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