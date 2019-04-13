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Перед Белым домом пытался совершить самосожжение мужчина в инвалидном кресле
13.4.2019 13:21
Фото: bryansktoday.ru
Как сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Секретной службы Соединенных Штатов, неизвестный мужчина попытался поджечь себя перед Белым домом.
Пострадавшему вовремя пришли на помощь.
В своем аккаунте в Twitter представители Секретной службы уточняют, что удалось достаточно оперативно потушить одежду, которая загорелась на мужчине. Сразу после этого ему была оказана первая помощь.
Отмечается, что мужчина находился в электронном инвалидном кресле. Он поджег свою куртку, подъехав к северному забору Белого дома на Пенсильвания-авеню. После ЧП пришлось на время перекрыть близлежащие пешеходные маршруты и движение автотранспорта на участке 17-й улицы.
Мужчину, пытавшегося совершить суицид, доставили в ближайшую больницу. Угрозы его жизни нет.
Сведений о том, кто он и что могло толкнуть его на отчаянный шаг, из официальных источников пока не поступало.
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