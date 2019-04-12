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Россиянам советуют пока не ездить в Судан
12.4.2019 23:06
Фото: amic.ru
Как подчеркнула официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова, с учетом непростой обстановки в Судане российским гражданам рекомендуется воздержать от визитов в это африканское государство вплоть до момента, когда ситуация вновь станет стабильной.
Заговорив на эту тему на брифинге в четверг, пресс-секретарь российского МИД также отметила, что в Москве следят за тем, что происходит в Судане. Российское руководство рассчитывает, что противоборствующие стороны будут действовать ответственно, чтобы не допускать эскалации обстановки.
Ранее глава оборонного ведомства Судана объявил о снятии с поста лидера страны Омара аль-Башира. Президент, находившийся у власти неизменно с 1989 года, был арестован.
Омара аль-Башира также разыскивает Международный уголовный суд (МУС) - бывшему руководителю государства инкриминируют преступления против человечности и военные преступления, которые совершались в 2003 году во время конфликта в Дарфуре.
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