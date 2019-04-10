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В Судане армия совершила переворот


11:31
В Судане армия совершила переворотФото: znaj.ua

Как передает арабский телевизионный канал al-Mayadeen, группа высокопоставленных военных решила отправить в отставку президента Омара аль-Башира и полностью разогнать правительство Судана.

Командование армии провело экстренное заседание, во время которого были приняты эти решения.

Как стало известно, суданские военные решили снять со всех постов главу государства Омара аль-Башира. В результате переворота в отставку отправлены все помощники президента и полностью распущено правительство, сообщает al-Mayadeen.

Предполагается, что в ближайшее время армия сформирует военный совет. В течение переходного периода, который может продлиться около года, именно он будет руководить страной.

Известно также, что военные задержали ряд высокопоставленных чиновников, в частности, Абдуррахима Хусейна, который возглавлял оборонное министерство, а также членов личной гвардии президента и главу правящей партии "Национальный конгресс" Ахмада Харуна.

Автор: Злата Богатова

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