Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Русском музее проходит выставка работ Айвазовского, Кустодиева и Репина из частных коллекций

12.4.2019 12:16

Фото: vk.com



Открытие экспозиции в корпусе Бенуа состоялось в четверг, 11 апреля.



Как передает агентство "Интерфакс", на выставке представлены сразу три петербургские коллекции.



Со ссылкой на пресс-службу Русского музея уточняется, что экспозиция включает произведения живописи, графики и скульптуры, а также театрально-декорационного и прикладного искусства. Будут в экспозиции и нумизматические редкости. Экспозиция включает произведения искусства из трех частных собраний Северной столицы - семей Березовских, Наумовых и Палеевых.



Посетители выставки получат редкую возможность увидеть практически неизвестные широкой публике шедевры крупнейших отечественных живописцев XIX-XX веков. Помимо произведений Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и Ильи Репина там будут представлены Михаил Врубеля, Льва Бакста, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой и целого ряда других знаменитых художников.



Автор: Злата Богатова

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