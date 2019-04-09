Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Футболист московского «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом

11:05

Фото: championat.com



По словам спортсмена, ему очень стыдно.



Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что полузащитник столичного "Спартака" был агрессивен во время дорожного инцидента, применив физическую силу к пешеходу.



После случившегося Аяз Гулиев решил выступить с заявлением, касающимся его действий. По словам спортсмена, ему очень стыдно перед фанатами и общественностью. Полузащитник московского "Спартака" признал, что вел себя агрессивно.



Вновь извинившись перед пострадавшим, Гулиев также попросил "прощения у родного клуба". Случившееся станет для него уроком на всю жизнь, заявил футболист.



ЧП случилось накануне, 11 апреля, когда спортсмен на своем "Мерседесе" пытался проехать на красный свет светофора. При этом он задел мужчину, который в тот момент находился на пешеходном переходе. Как выяснилось позже, пешеход является гражданином Соединенных Штатов.



Игрок "Спартака", покинув автомобиль, догнал американца и ударил. После этого Гулиев возвратился в машину, однако вновь устремился за иностранцем. Догнав пешехода, спортсмен начал его жестоко избивать, в частности, сломав нос.



Позднее Гулиев официально попросил прощения и выразил готовность полностью возместить финансовые расходы на медицинское обслуживание, которое потребуется пострадавшему после ЧП. Американец тем временем уже написал заявление о том, что не имеет претензий к футболисту.



Автор: Злата Богатова

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