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В Благовещенске ребенок попал в реанимацию после нападения собак


12.4.2019 10:50
В Благовещенске ребенок попал в реанимацию после нападения собакФото: sb.by

Следственные органы Амурской области возбудили по факту ЧП уголовное дело по статье о халатности, передают региональные СМИ.

В рамках начатого расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию местных властей.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Амурской области, в прошлом администрации города Благовещенска уже не раз указывалось на проблему, связанную с безнадзорными животными.

ЧП случилось вечером минувшего четверга, 11 апреля. В одном из районов Благовещенска стая собак атаковала мальчика. Ребенок 2010 года рождения с тяжелыми травмами был экстренно доставлен в больницу. Сейчас пострадавший мальчик находится в реанимационном отделении.

В минувшем январе после громкого скандала был закрыт благовещенский приют для животных "Дружок". Зоозащитники, пришедшие туда вместе с сотрудниками полиции, обнаружили десятки мертвых собак. Порядка двадцати животных, отловленных на территории Благовещенска по контракту с городской администрацией, были на грани гибели из-за истощения. Их разобрали по домам неравнодушные местные жители. В отношении директора приюта возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 195

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