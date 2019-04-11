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Жительницу Чувашии обвиняют в убийстве новорожденного ребенка
11.4.2019 13:24
Фото: 111diet.ru
Следственные органы уже возбудили по факту ЧП уголовное дело, передает ТАСС.
Предположительно, 34-летняя жительница Чувашии, родив девочку, положила новорожденную дочь в пакеты и спрятала в сточную яму.
ЧП случилось в городе Шумерли в минувший вторник, 9 апреля. Как указано на сайте следственного управления СК РФ по Чувашской Республике, в отношении 34-летней местной жительницы уже возбудили уголовное дело. Женщина подозревается в убийстве собственного новорожденного ребенка.
Отмечается, что сигнал в правоохранительные органы поступил от медиков. Сотрудники больницы информировали полицейских о том, что к ним поступила женщина с признаками недавних родов.
В ходе начатого расследования установлено, что женщина родила девочку. Не желая воспитывать малыша, мать поместила новорожденную в несколько пакетов. Плотно завязав их, она спрятала страшный сверток в яму для стока воды.
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