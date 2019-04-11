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В Прикамье женщину отправили в колонию за доведение 17-летней дочери до суицида
11.4.2019 11:42
Фото: sledcom.ru
В Пермском крае вынес обвинительный приговор по делу местной жительницы, дочь которой совершила самоубийство.
Как установили в ходе расследования и суда, женщина систематически унижала и оскорбляла свою дочь.
На сайте краевого управления СКР указано, что 58-летняя обвиняемая была признана виновной. Женщину приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 8 лет и 3 месяцев лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.
Как показали результаты проводившейся посмертно психолого-психиатрической судебной экспертизы, мать на протяжении нескольких лет позволяла себе унижать и оскорблять дочь-подростка. В результате действий матери в семье сформировалась длительная психотравмирующая ситуация.
В заключении экспертов указано, что 17-летняя девушка свела счеты с жизнью, оказавшись в состоянии острой аффективной реакции. Это произошло именно из-за унижений, с которыми ей приходилось сталкиваться в последние годы.
Помимо статьи о доведении до самоубийства женщину признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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