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В Китае после железнодорожной катастрофы пропали без вести 6 человек
11:22
Фото: sb.by
По данным китайских СМИ, грузовой поезд на полном ходу врезался в жилое здание.
Информация о пострадавших уточняется. Известно, что шесть человек после аварии числятся пропавшими без вести.
Крупная железнодорожная катастрофа случилась в китайском городе Гунъи, который расположен в провинции Хэнань в центре страны. Вечером минувшей среды, 10 апреля, в 22:00 по местному времени (17:00 по Москве) грузовой состав врезался в жилой дом.
По данным местных властей, после схода с рельсов поезда шесть человек объявлены пропавшими без вести.
Обстоятельства аварии, в которую попал перевозивший бокситы состав компании Chalco, сейчас выясняют члены специально созданной комиссии. Пока данных о том, что могло стать причиной ЧП, из официальных источников не поступало.
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