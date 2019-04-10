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Amnesty International: в мире значительно снизилось количество казней


10.4.2019 21:18
Amnesty International: в мире значительно снизилось количество казнейФото: cafe.ba

По данным правозащитной организации, в течение прошлого года в мире было зафиксировано 690 смертных казней. Показатель стал самым низким за последнее десятилетие, передает ТАСС.

Доклад на эту тему Amnesty International обнародовала в среду, 10 апреля.

Как следует из документа, подготовленного неправительственной организацией Amnesty International, количество казней на планете в общей сложности уменьшилось почти на треть - с 993 в 2017 году до примерно 690 в 2018 году. Данные за минувший год свидетельствуют о том, что тенденция к вынесению смертных приговоров понижается. Практически по всему миру сейчас продолжают предпринимать эффективные действия, чтобы покончить с этим жестоким и бесчеловечным наказанием.

Вместе с тем, в нескольких странах количество исполненных приговоров осталось на том же уровне. В частности, правозащитники отметили в этой связи Беларусь, где было казнено по меньшей мере четыре человека), Сингапур (13), США (25) и Южный Судан (не менее семи). В Японии за последний год было вынесено самое большое число смертных приговоров за последнее время - 15.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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