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Женская сеть myJulia.ru
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Китаянку арестовали за пионерский галстук в непристойном видео со змеями
10.4.2019 11:21
Фото: utnews.ru
По мнению властей, девушка осквернила не только достоинство китайских пионеров, но и память о героях Отечества.
Теперь жительнице уезда Жун придется заплатить штраф в размере 1000 юаней (около 140 долларов). Кроме того, блогершу арестовали на двенадцать суток.
Полиция провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) в минувший понедельник, 8 апреля, задержала девушку-видеоблогера из-за ролика, где она ловит змей в пионерском галстуке. Кроме девушки правоохранители задержали о оператора, снимавшего этот видеоролик. С мужчиной провели профилактическую беседу.
Стоит отметить, что видеоролик пользователи Сети успели просмотреть около трех миллионов раз, но материал вызвал довольно неоднозначную реакцию у китайской общественности.
На кадрах ролика девушка по фамилии Тан запечатлена в красной кофте и белой мини-юбке. Она ловит змей в грязи у берега водоема. В прошлом она уже не раз создавала подобные материалы, отлавливая голыми руками ящериц, черепах и других животных.
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