|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Хиларии Болдуин не удалось выносить пятого ребенка
10.4.2019 08:51
Фото: hellomagazine.com
Как рассказала супруга известного американского артиста, она пережила выкидыш.
Ранее Хилария Болдуин сообщила о плохих прогнозах врачей, которые обнаружили у ребенка аномалии внутриутробного развития.
Жена Алека Болдуина лишь на прошлой неделе поделилась информацией о том, что вновь собирается стать матерью. Супруга актера уже воспитывает четырех детей.
Однако уже на прошлой неделе, когда Хилария Болдуин рассказала о беременности, она сообщила и о тревожных подробностях. Как оказалось, врачи выявили серьезные проблемы в развитии малыша.
Сегодня на страничке Instagram Хиларии появилась публикация о том, что она потеряла пятого ребенка. Во время УЗИ не было слышно сердцебиения. "Это конец", - написала супруга Болдуина и выразила благодарность за поддержку тем, кто пытался подбодрить ее, делясь собственным опытом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|