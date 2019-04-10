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Американка прожила почти 100 лет с редкой аномалией внутренних органов
10.4.2019 08:28
Фото: salik.biz
Особенности обнаружились лишь во время вскрытия, которое проводили студенты Орегонского университета в Портленде, передает ТАСС.
Как оказалось, желудок, печень и селезенка Розы Мари Бентли находились совсем не там, где обычно.
Студенты Орегонского университета в Портленде, проводя вскрытие тела 99-летней Розы Мари Бентли, обнаружили, что женщина прожила почти век, имя редкую аномалию строения. Женщина отличалась инвертированным расположением основных органов брюшной полости.
Как рассказал журналистам доцент Камерон Уокер, который преподает в университете штата Орегон основы клинической анатомии, у женщины главные органы располагались наоборот. В частности, печень, которая находится справа, была найдена слева. Инвертированным оказался весь пищеварительный тракт, тогда как сердце находилось в обычном месте.
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