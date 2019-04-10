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Американка прожила почти 100 лет с редкой аномалией внутренних органов


10.4.2019 08:28
Американка прожила почти 100 лет с редкой аномалией внутренних органовФото: salik.biz

Особенности обнаружились лишь во время вскрытия, которое проводили студенты Орегонского университета в Портленде, передает ТАСС.

Как оказалось, желудок, печень и селезенка Розы Мари Бентли находились совсем не там, где обычно.

Студенты Орегонского университета в Портленде, проводя вскрытие тела 99-летней Розы Мари Бентли, обнаружили, что женщина прожила почти век, имя редкую аномалию строения. Женщина отличалась инвертированным расположением основных органов брюшной полости.

Как рассказал журналистам доцент Камерон Уокер, который преподает в университете штата Орегон основы клинической анатомии, у женщины главные органы располагались наоборот. В частности, печень, которая находится справа, была найдена слева. Инвертированным оказался весь пищеварительный тракт, тогда как сердце находилось в обычном месте.

Автор: Злата Богатова

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