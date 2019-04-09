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В НХЛ продлили срок дисквалификации Войнова
9.4.2019 23:20
Фото: sport.ru
Руководство Национальной хоккейной лиги приняло решение о продлении срока дисквалификации для российского спортсмена Вячеслава Войнова, который ранее был обвинен в домашнем насилии.
Как сообщает пресс-служба организации, хоккеист не сможет участвовать в играх в течение сезона-2019/20.
Соответствующая публикация также появилась на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В сообщении указано, что срок дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова удлинен на сезон-2019/20, в том числе, игры плей-офф.
Предполагается, что НХЛ будет рассматривать вопрос снятия ограничений не позже 1 июля 2020 года. Это произойдет лишь в случае "хорошего поведения" хоккеиста, который ранее "был замечен в домашнем насилии".
Напомним, от действий Вячеслава Войнова ранее пострадала его супруга. Спортсмен, последнее время проживающий в Соединенных Штатах, летом 2015 года был признан виновным в бытовом насилии и приговорен к наказанию в виде 90 дней тюрьмы.
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