|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Сбившая двух девушек жительница Урала пыталась убить их, чтобы скрыть ДТП
9.4.2019 18:51
Фото: sledcom.ru
В Свердловской области суд взял под стражу женщину, которая сначала спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, а потом пыталась убить очевидцев.
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент случился в минувшие выходные.
По материалам уголовного дела, в ночь на минувшую субботу, 6 апреля, подозреваемая находилась в нетрезвом состоянии. Сев за руль, она совершила наезд на двух девушек-пешеходов, несмотря на светоотражающие элементы, имевшиеся на одежде пострадавших.
Покинув место ДТП, подозреваемая вскоре туда вернулась, чтобы еще раз переехать пострадавших в аварии девушек. К счастью, им удалось выжить. Обеих девушек доставили в больницу, врачи диагностировали у них закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.
Суд удовлетворил ходатайство следователей, настаивавших на аресте обвиняемой. Автоледи инкриминируют нарушение ПДД в пьяном виде, повлекшее тяжкий вред здоровью человека, и покушение на убийство, которое было совершено в целях сокрытия другого преступления. Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|