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Кокорин и Мамаев частично признали вину
15:16
Фото: smi2.net
Во время очередного судебного заседания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев частично признали вину. Как передает РИА Новости, нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" не согласились с предъявленными им обвинениями по статьям о хулиганстве и побоях.
По словам Павла Мамаева, обвинение ему понятно. Статью ("Хулиганство") и эпизод по 115-й статье ("Побои") по Соловчуку спортсмен признать отказался, как предварительный сговор в отношении инцидента с Гайсиным. Приятель и коллега футболиста выразил аналогичное мнение.
Также отрицает сговор третий фигурант этого громкого дела Александр Протасовицкий. Он признал, что два раза ударил Гайсина, пытаясь таким образом удержать его и предотвратить дальнейшее развитие конфликта.
Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин и его приятель, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся под арестом уже около полугода. Их доставили в Бутырку минувшей осенью, после того, как их арестовал столичный Тверской суд. Причиной этого стал инцидент, произошедший в центре Москвы. Согласно материалам уголовного дела, в драке с футболистами и их друзьями пострадали два человека, оказавшиеся высокопоставленными чиновниками. Позже выяснилось, что до потасовки в кафе спортсмены избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Несколько дней назад столичный Пресненский суд продлил Кокорину и Мамаеву срок ареста до 25 сентября.
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