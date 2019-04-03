Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кокорин и Мамаев частично признали вину

15:16

Фото: smi2.net



Во время очередного судебного заседания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев частично признали вину. Как передает РИА Новости, нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" не согласились с предъявленными им обвинениями по статьям о хулиганстве и побоях.



По словам Павла Мамаева, обвинение ему понятно. Статью ("Хулиганство") и эпизод по 115-й статье ("Побои") по Соловчуку спортсмен признать отказался, как предварительный сговор в отношении инцидента с Гайсиным. Приятель и коллега футболиста выразил аналогичное мнение.



Также отрицает сговор третий фигурант этого громкого дела Александр Протасовицкий. Он признал, что два раза ударил Гайсина, пытаясь таким образом удержать его и предотвратить дальнейшее развитие конфликта.



Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин и его приятель, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся под арестом уже около полугода. Их доставили в Бутырку минувшей осенью, после того, как их арестовал столичный Тверской суд. Причиной этого стал инцидент, произошедший в центре Москвы. Согласно материалам уголовного дела, в драке с футболистами и их друзьями пострадали два человека, оказавшиеся высокопоставленными чиновниками. Позже выяснилось, что до потасовки в кафе спортсмены избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой.



Несколько дней назад столичный Пресненский суд продлил Кокорину и Мамаеву срок ареста до 25 сентября.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 172

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 3.4.2019 21:38 Кокорину и Мамаеву продлили арест до 25 сентября

Кокорину и Мамаеву продлили арест до 25 сентября 31.3.2019 14:48 Заявивший об уходе из ММА Макгрегор продолжает тренироваться

Заявивший об уходе из ММА Макгрегор продолжает тренироваться 27.3.2019 23:40 Макгрегора обвинили в изнасиловании

Макгрегора обвинили в изнасиловании 23.3.2019 09:23 Лыжница Белорукова ударила шведку палкой и была дисквалифицирована

Лыжница Белорукова ударила шведку палкой и была дисквалифицирована 22.3.2019 17:30 Россиянка Алина Загитова выиграла мировой чемпионат мира по фигурному катанию в Японии