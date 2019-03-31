|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Кокорину и Мамаеву продлили арест до 25 сентября
21:38
Фото: vbs.media
Соответствующее решение вынес столичный Пресненский суд.
Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин и его приятель, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся под арестом уже около полугода.
Как передает РИА Новости, защита спортсменов вновь просила суд выпустить Кокорина и Мамаева под подписку о невыезде либо изменить меру пресечения на домашний арест. Однако футболистам пришлось вернуться в следственный изолятор. Суд принял решение удовлетворить ходатайство обвинения.
Отмечается, что обвинитель Светлана Тарасова, которая ранее уже была обеспечена государственной защитой, прибыла на судебное заседание вместе с двумя омоновцами. В прошлом Тарасовой уже не раз угрожали в связи с другим делом, которое находится сейчас в ее производстве.
Напомним, Александра Кокорина и его приятеля Павла Мамаева доставили в Бутырку осенью прошлого года, после того, как их арестовал столичный Тверской суд. Причиной этого стал инцидент, произошедший в центре Москвы. Согласно материалам уголовного дела, в драке с футболистами и их друзьями пострадали два человека, оказавшиеся высокопоставленными чиновниками. Позже выяснилось, что до потасовки в кафе спортсмены избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|