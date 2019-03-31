Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кокорину и Мамаеву продлили арест до 25 сентября

21:38

Фото: vbs.media



Соответствующее решение вынес столичный Пресненский суд.



Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин и его приятель, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся под арестом уже около полугода.



Как передает РИА Новости, защита спортсменов вновь просила суд выпустить Кокорина и Мамаева под подписку о невыезде либо изменить меру пресечения на домашний арест. Однако футболистам пришлось вернуться в следственный изолятор. Суд принял решение удовлетворить ходатайство обвинения.



Отмечается, что обвинитель Светлана Тарасова, которая ранее уже была обеспечена государственной защитой, прибыла на судебное заседание вместе с двумя омоновцами. В прошлом Тарасовой уже не раз угрожали в связи с другим делом, которое находится сейчас в ее производстве.



Напомним, Александра Кокорина и его приятеля Павла Мамаева доставили в Бутырку осенью прошлого года, после того, как их арестовал столичный Тверской суд. Причиной этого стал инцидент, произошедший в центре Москвы. Согласно материалам уголовного дела, в драке с футболистами и их друзьями пострадали два человека, оказавшиеся высокопоставленными чиновниками. Позже выяснилось, что до потасовки в кафе спортсмены избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой.



Автор: Злата Богатова

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