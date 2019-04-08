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В Дании 14 человек задержаны по подозрению в причастности к перестрелке, где погиб человек
8.4.2019 11:15
Фото: jyllands-posten.dk
Полиция датского города Хорсхольма задержала четырнадцать человек, которые могут быть причастны к перестрелке, передает телевизионный канал SVT.
Инцидент, в результате которого погиб человек, произошел в минувшую субботу, 6 апреля.
Со ссылкой на полицию города Хорсхольм уточняется, что все задержанные - молодые люди возраста 20-32 лет. Правоохранители проводили задержания в пригороде Копенгагена вскоре после того, как в районе Рунгстед были слышны выстрелы.
В ходе перестрелки двадцатилетний мужчина получил смертельные ранения, еще четверо пострадали, угрозы их жизни нет.
Какие-либо другие обстоятельства ЧП, включая причины инцидента, пока не приводятся. На пресс-конференции, которую полицейские провели в связи с перестрелкой, отмечался лишь криминальных характер случившегося.
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