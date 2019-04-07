Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Южного Урала, находясь под домашним арестом за убийство сестры, до смерти забил соседку

7.4.2019 18:13

Фото: livejournal.com



Как передают региональные СМИ, 71-летний житель Челябинска находился под домашним арестом с минувшего февраля - мужчину подозревали в убийстве сестры.



Будучи под следствием, он жестоко избил соседку.



Женщина, избитая в конце минувшего марта, от полученных травм скончалась.



После случившегося действия должностных лиц ГУФСИН по Челябинской области тщательно проверят следственные органы. Процессуальное решение будет принято позже.



Уточняется, что суд избрал меру пресечения с учетом возраста и хронических заболеваний подозреваемого. Известно также, что мужчине не носил электронный браслет, который бы мог контролировать его передвижения.



Как пояснили в пресс-службе регионального ГУФСИН, браслет не уберег бы погибшую женщину, ведь ее убили в квартире, которую подозреваемый не мог покидать по решению суда, передает агентство "Интерфакс-Урал".



Автор: Злата Богатова

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