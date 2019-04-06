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США на время выводят военный контингент из Ливии
16:40
Фото: politpuzzle.ru
Как заявили представители Соединенных Штатов, они намерены продолжать следить за обстановкой на местах в Ливии, оценивая возможность возобновления военного присутствия.
Пока же Африканское командование ВС США приняло решение о временной передислокации своего контингента из этой страны.
Как указано в сообщении на сайте AFRICOM, решение о временном перемещении американского военного контингента за пределы Ливии было обусловлено ростом беспорядков на территории этого государства.
В AFRICOM также отметили, что целью их миссии в Ливии является оказание военной поддержки дипмиссий, борьба с терроризмом, деятельность по укреплению партнерства и обеспечению безопасности в регионе.
Напомним, ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили о гибели не менее четырнадцати солдат, которые участвовали в наступлении на Триполи.
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