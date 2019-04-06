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ЛНА: в ходе наступления на Триполи погибли 14 солдат
00:19
Фото: cigr.net
Как заявил бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, вражеская авиация успела нанести по ним не менее четырех ударов.
В результате обстрелов погибли по меньшей мере 14 военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА).
Информация о гибели военнослужащих, которые участвовали в ходе наступления на Триполи, поступила от официального представителя ЛНА, бригадного генерала Ахмед аль-Мисмари. Заявление транслировалось телевизионным каналом Al Arabiya. Как заявил аль-Мисмари, "вражеская авиация" успела нанести не менее четырех удара по позициям ЛНА. Противник, по его словам, осуществляет боевые вылеты, атакуя и ведя разведку с воздуха.
Представитель ЛНА отметил, что они не используют авиацию, ведь речь идет о безопасности граждан и их имущества в битве за Триполи. Военный добавил, что уже подготовлены досье пилотов, участвовавших в атаках. В будущем их обязательно привлекут к ответственности.
Ранее стало известно о том, что фельдмаршал Халифа Хафтар повел армию в наступление на Триполи. В результате практически без боев был захвачен столичный аэропорт. Под контроль войсками Хафтара также перешел район Каср-Бен-Гашир.
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