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На трассе под Киевом взорвалась машина, погиб человек
7.4.2019 14:44
Фото: tt.inf.ua
ЧП случилось на автомобильной трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий.
Как передают украинские СМИ со ссылкой на представителей Национальной полиции страны, в результате взрыва машины погиб один человек.
Взрыв произошел в автомобиле, который в тот момент ехал на скорости не менее 150 км/ч, отметили украинские правоохранители. От полученных ранений водитель скончался на месте. Машина после того, как в ней сдетонировало взрывное устройство, продолжала двигаться.
Автомобиль в результате съехал в кювет, после чего врезался в дерево.
В ходе осмотра салона машины сотрудники полиции нашли фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5. По факту гибели человека следственные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном убийстве.
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