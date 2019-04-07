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В Нигерии боевики убили 18 военных
7.4.2019 13:12
Фото: pyramidmediagabon.com
Жертвами инцидента, случившегося на северо-востоке страны, стали тринадцать солдат и пятеро военнослужащих африканского антитеррористического контингента, передает Reuters. По данным местных властей, к нападению причастны боевики группировки "Боко Харам".
Как передает агентство Reuters, тринадцать нигерийских солдат и пятеро военнослужащих африканского антитеррористического контингента стали жертвами нескольких атак членов "Боко харам". Несколько дней назад радикалы, в 2015 году присягнувшие на верность запрещенному в РФ "Исламскому государству", предприняли целый ряд нападений.
Экстремисты атаковали армейские блокпосты и военные базы на территории штата Борно, а также ряд объектов, расположенных у берегов озера Чад.
Название группировки "Боко харам" переводится с языка хауса как "Западное образование - грех". Члены этого объединения проявляют в последние годы активность на севере и северо-востоке Нигерии. Кроме того, радикалы уже не раз совершали нападения и в соседних государствах, в частности, Камеруне и Нигере.
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