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В гостинице на северо-западе Москвы убита девушка
10:42
Фото: vk.com
Столичные следственные органы уже возбудили по факту преступления уголовное дело, передает РИА Новости.
По предварительным данным, девушку мог убить ее молодой человек.
Как стало известно, ЧП случилось в номере отеля, расположенного на улице Митинская в северо-западной части Москвы, где было найдено тело девушки с явными признаками криминальной смерти. Там же находился ее молодой человек.
Со ссылкой на источники в ГСУ СКР по столице отмечается, что мужчина пытался покончить с собой. В настоящее время он находится в больнице. Сведений о его состоянии из официальных источников пока не поступало.
По версии следствия, убийство могло быть совершено в результате конфликта, в ходе которого девушкас парнем выясняли отношения. Что стало причиной гибели молодой женщины в ведомстве пока не уточнили. Известно лишь, что по итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела.
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