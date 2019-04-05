Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Войска Хафтара взяли под свой контроль аэропорт Триполи

5.4.2019 21:53

Фото: journaldutchad.com



Территория ливийской столицы ранее контролировалась правительством национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.



Накануне фельдмаршал Халифа Хафтар повел армию в наступление на Триполи.



По данным телеканала "Аль-Арабия", в настоящее время столичный аэропорт захвачен войсками Хафтара. Со ссылкой на источники уточняется, что силы фельдмаршала Хафтара, пройдя по району Каср-Бен-Гашир, где находится воздушная гавань, сейчас продолжают наступление на Триполи.



Канал отмечает, что во время боевых действий 2014 года аэропорт получил сильные повреждения, сейчас он не участвует в авиационном сообщении.



Ранее официальный представитель ливийских военных Ахмад аль-Месмари официально объявил о начале военных действий, целью которых является захват Триполи. Мирное население призывают избегать посещения районов, где будут вестись боевые действия.



Автор: Злата Богатова

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