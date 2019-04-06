Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Уфе потерявшая память женщина смогла без билета попасть на борт самолета

6.4.2019 22:45

Фото: livejournal.com



Обстоятельства случившегося сейчас выясняет местная транспортная прокуратура.



По данным агентства "Интерфакс", ЧП случилось в минувшую среду, 3 апреля.



Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, в утреннее время на борт самолета авиакомпании Utair смогла проникнуть женщина, не имевшая билета и посадочного талона. После того, как это выяснилось, рейс был задержан примерно на час.



После просмотра камер видеонаблюдения Уфимского международного аэропорта выяснилось, что женщина и ее багаж в виде дамской сумки два раза тщательно проверяли с помощью специального оборудования. Каких-либо опасных или запрещенных предметов и веществ выявлено не было.



Женщину после предварительного разбирательства доставили в одно из медицинских учреждений столицы Башкирии - выяснилось, что у нее потеря памяти. Врачи установили, что пациентка может назвать лишь свои год рождения, имя и фамилии - нынешнюю и девичью.



Кроме того, она сообщила, что в последнее время проживала в городе Иваново, откуда на попутном транспорте ранее выехала в казахстанский город Усть-Каменогорск. Каким образом и когда она оказалась в Уфе, женина рассказать затруднилась.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 103

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