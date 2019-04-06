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США: арест Гуайдо станет «последним промахом» Мадуро
6.4.2019 10:49
Фото: noticiassin.com
В Вашингтоне рассматривают возможность применения силового сценария, если в Венесуэле арестуют лидера оппозиции, передают американские СМИ. Любые действия Николаса Мадуро против Хуана Гуайдо окажутся его "последней ошибкой", заявил официальный представитель администрации США высокого ранга.
Ранее Группа Лимы и Вашингтон уже "ясно дали понять", что арест лидера оппозиции будет иметь последствия, которые окажутся разрушительными для Мадуро. Соединенные Штаты сейчас пристально следят за тем, как развивается ситуация в Венесуэле.
Представитель американской администрации также обратился к Вооруженным силам Венесуэлы с призывом "исполнять свой конституционный долг, защищая народ от террористических группировок. По мнению руководства США, они якобы были мобилизованы по приказу Мадуро.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров еще в минувшем январе говорил о том, что Вашингтон берет открытый курс на свержение власти в Венесуэле, где лидеры оппозиции действуют по указке американских властей.
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