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В Мадриде в жилой высотке прогремел взрыв: пострадали более десяти человек
5.4.2019 21:11
Фото: twitter.com/Bomberos Madrid
По данным испанских СМИ, в результате ЧП снесло целый этаж.
На месте происшествия сейчас продолжают работу сотрудники спасательной службы.
В результате взрыва, который произошел в 13-этажном доме на территории столичного района Пуэнте де Вальекас, практически полностью снесло верхний этаж. Предположительно, причиной взрыва, уничтожившего несколько квартир, могла стать утечка бытового газа.
По предварительным данным, пострадали не менее шестнадцати человек. Большинство из них получили ранения, не представляющие угрозу для жизни, однако двум пострадавшим потребовалась госпитализация. В больницу экстренно доставили пожилую женщину с ожогами и двадцатилетнего мужчину, которого травмировало обломками.
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