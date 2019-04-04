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Снят с поста мэр Риги Нил Ушаков
12:06
Фото: vsdn.ru
Соответствующее решение было принято главой министерства по делам регионального развития Латвии Юрисом Пуце, передает ТАСС.
По словам самого Нила Ушакова, действия министра неправомерны.
Распоряжение латвийского министра, согласно которому Нил Ушаков должен покинуть пост мэра Риги, опубликовано в официальном правительственном вестнике.
Как заявил сам Нил Ушаков, Юрис Пуце, отстраняя его от должности, принял абсолютно противоправное решение. Представленный министром список нарушений в действительности представляет собой лишь попытку выявить несущественные нарушения процедуры.
В число нарушений, отметил Ушаков, вошел и упрек в том, что ответ Пуце был направлен при помощи обычной почты, а не в виде электронного послания.
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