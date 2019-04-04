ИнтерНовости - новости в стране и мире
Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Москве 7 апреля
 Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Москве 7 апреля
Китаянка с двумя паспортами незаконно проникла в поместье Трампа
Китаянка с двумя паспортами незаконно проникла в поместье Трампа
В Китае 7 человек погибли при взрыве в автомобильном туннеле
В Китае 7 человек погибли при взрыве в автомобильном туннеле
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Зеленский сдал кровь перед дебатамиЗеленский сдал кровь перед дебатами
Снят с поста мэр Риги Нил Ушаков Снят с поста мэр Риги Нил Ушаков
В Барнауле сын хоккеиста упал с трибуны ледового дворца, возбудили уголовное делоВ Барнауле сын хоккеиста упал с трибуны ледового дворца, возбудили уголовное дело
После попытки оппозиционеров ворваться в горсовет Вучич призвал к уважению законовПосле попытки оппозиционеров ворваться в горсовет Вучич призвал к уважению законов
Жительницу Чувашии арестовали за посиделки в сауне, пока ее дети погибали в запертой квартиреЖительницу Чувашии арестовали за посиделки в сауне, пока ее дети погибали в запертой квартире

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые воспоминания (шестая часть)Нестираемые воспоминания (шестая часть)
Пурпурный шарф-началоПурпурный шарф-начало
Нестираемые воспоминания (пятая часть)Нестираемые воспоминания (пятая часть)
Чайки Ричарда Баха. Эпилог.Чайки Ричарда Баха. Эпилог.
Чайки Ричарда Баха. Глава 59.Чайки Ричарда Баха. Глава 59.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

После попытки оппозиционеров ворваться в горсовет Вучич призвал к уважению законов


4.4.2019 22:58
После попытки оппозиционеров ворваться в горсовет Вучич призвал к уважению законовФото: lajmi.net

Сербский лидер призвал сограждан с уважением относиться к конституции и действующему законодательству, передает ТАСС.

Заявление было сделано после попыток отдельных представителей оппозиции дестабилизировать внутреннюю обстановку, подчеркнул Александар Вучич.

Президент Сербии Александар Вучич обратился к гражданам своей страны с призывом уважать конституцию и законы, несмотря на попытки "70-100 человек терроризировать всех остальных". Глава государства заговорил об этом в ходе обращения к народу. Речь Вучича транслировалась национальным сербским телеканалом РТС.

Ранее группа представителей оппозиционного "Союза за Сербию" предприняла попытку ворваться в здание горсовета, когда там проходило обсуждение городского бюджета. Сотрудницы преградили нарушителям вход, после чего оппозиционеры направились к зданию Регулятора электронных СМИ. Там они устроили акцию протеста.

Прокомментировав инцидент, Вучич назвал участвовавших в нем оппозиционеров "кучкой насильников, стремящихся захватить власть".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 172

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Полиция ФРГ задержала десять предполагаемых террористов Полиция ФРГ задержала десять предполагаемых террористов
В Петербурге возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте В Петербурге возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте
Рогозин: Программа первого полета Ил-112В выполнена полностью Рогозин: Программа первого полета Ил-112В выполнена полностью
В Израиле вновь сработали сирены тревоги В Израиле вновь сработали сирены тревоги
СМИ: Меган Маркл категорически отказалась рожать в отделении, где лежала Кейт Миддлтон СМИ: Меган Маркл категорически отказалась рожать в отделении, где лежала Кейт Миддлтон

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 848


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru