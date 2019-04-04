Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После попытки оппозиционеров ворваться в горсовет Вучич призвал к уважению законов

4.4.2019 22:58

Фото: lajmi.net



Сербский лидер призвал сограждан с уважением относиться к конституции и действующему законодательству, передает ТАСС.



Заявление было сделано после попыток отдельных представителей оппозиции дестабилизировать внутреннюю обстановку, подчеркнул Александар Вучич.



Президент Сербии Александар Вучич обратился к гражданам своей страны с призывом уважать конституцию и законы, несмотря на попытки "70-100 человек терроризировать всех остальных". Глава государства заговорил об этом в ходе обращения к народу. Речь Вучича транслировалась национальным сербским телеканалом РТС.



Ранее группа представителей оппозиционного "Союза за Сербию" предприняла попытку ворваться в здание горсовета, когда там проходило обсуждение городского бюджета. Сотрудницы преградили нарушителям вход, после чего оппозиционеры направились к зданию Регулятора электронных СМИ. Там они устроили акцию протеста.



Прокомментировав инцидент, Вучич назвал участвовавших в нем оппозиционеров "кучкой насильников, стремящихся захватить власть".



Автор: Злата Богатова

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