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Скончался режиссер Георгий Данелия
4.4.2019 15:32
Фото: blyskavka.org
Ушел из жизни выдающийся деятель отечественного кино Георгий Данелия, фильмы которого хорошо знакомы и любимы многими россиянами разных поколений.
Кинематографисту было 88 лет.
О кончине известнейшего советского и российского режиссера, народного артиста СССР Георгия Данелии пишет сегодня "Новая Газета". Отмечается, что информация поступила от родственников создателя фильмов "Мимино", "Кин-дза-дза!" и многих других лент.
В числе наиболее популярных картин, которые были сняты с участием Георгия Данелии, нельзя не вспомнить картину "Джентльмены удачи", где он выступал в качестве сценариста.
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