Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На юге Сахары найдена гробница супруги фараона Джедкара Исеси

4.4.2019 08:22

Фото: micetimes.asia



Сенсационное открытие сделали чешские египтологи, передает ТАСС.



Королева Сетибор, гробницу которой обнаружили ученые, жила в третьем тысячелетии до н.э.



Открытие было сделано чешскими египтологи совместно с их египетскими коллегами. Как рассказали журналистам представители Чешского института египтологии, сформированного при философском факультете Карлова университета в Праге, в результате археологических раскопок, которые велись в южной части Сахары, исследователи смогли обнаружить гробницу аристократа Гуиго, приближенного фараону.



Как оказалось, гробница соседствовала с целым комплексом усыпальницы жены Джедкара Исеси. Современной науке практически ничего не было известно о королеве Сетибор, пояснили египтологи. После того, как специалисты смогли расшифровать ее имя, выбитое на одной из стен, появились догадки о том, что речь идет об основной спутнице жизни властителя, входившего в число наиболее могущественных правителей Древнего царства. Как полагают ученые, возможно, супруга даже "помогла ему вступить на трон".



Дело в том, что гробница Сетибор слишком велика даже для супруг известных фараонов, представляя собой практически целый храмовый комплекс. Подобного масштаба объекты строили лишь для самих древнеегипетских властителей. В то время считалось, что они смогут после смерти жить в роскошных условиях.



Автор: Злата Богатова

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