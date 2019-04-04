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В США задержан подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle


4.4.2019 07:31
В США задержан подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey HussleФото: rollingstone.com

По словам представителей правоохранительных органов Лос-Анджелеса (штат Калифорния), к преступлению может быть причастен некий Эрик Холдер.

О задержанном известно пока лишь, что ему двадцать девять лет. Какие-либо другие личные сведения еще не были обнародованы.

Как передает интернет-портал TMZ, расследование активно продолжается - у следователей пока нет стопроцентной уверенности в том, что задержанный мужчина действительно виновен в гибели артиста. Вместе с тем, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в полиции объявили о том, что убийцей музыканта является 29-летний Эрик Холдер. Сведений о мотивах преступления пока нет.

Ранее сообщалось о гибели 33-летнего рэп-исполнителя Эрмиаса Асгхедома, который добился популярности под творческим псевдонимом Nipsey Hussle. Артиста и еще двух человек ранили во время стрельбы около магазина одежды, который принадлежал музыканту. Асгхедом скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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