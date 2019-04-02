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Порошенко сообщил о гибели в Донбассе украинской пулеметчицы «Ведьмы»


06:55
Порошенко сообщил о гибели в Донбассе украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фото: tvzvezda.ru

Глава украинского государства Петр Порошенко выразил свои соболезнования по поводу гибели Яны Червоной.

Смерть воевавшей в Донбассе пулеметчицы президент назвал "тяжкой вестью с фронта".

По словам Петра Порошенко, пулеметчица под позывным «Ведьма» погибла в результате минометного обстрела позиций 54 ОМБр - один из снарядов попал в блиндаж. Украинский лидер отметил, что в прошлом знал ее "как волонтера и веселого человека", и ему очень сложно поверить в ее гибель.

Украинские СМИ сообщают, что Червона находилась в зоне боевых действий более двух с половиной лет, воюя в составе батальона "Донбасс-Украина".

За день до гибели пулеметчица на своей странице в соцсети демонстрировала торты Порошенко. По словам "Ведьмы", сладости были присланы ей другом. Особую радость у нее вызвал тот факт, что торты произвела компания Порошенко - Червона неоднократно публично поддерживала украинского лидера.

Напомним, в конце минувшего марта Порошенко озвучил, сколько украинских военнослужащих погибли на территории Донбасса за период с 2014 года, когда киевские власти начали силовые действия на востоке Украины. Военная операция на востоке страны, где за это время были убиты уже около трех тысяч украинских силовиков, не завершится, пока не будет освобожден "последний клочок земли", подчеркнул тогда глава государства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

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