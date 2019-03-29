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Порошенко назвал число украинских военных, погибших в Донбассе
11:44
Фото: ng.ru
Как заявил глава украинского государства, военные действия будут продолжаться, пока не освободят "последний клочок земли".
По словам Порошенко, за период с 2014 года, когда была начата силовая операция, на востоке страны погибли уже почти три тысячи украинских военных.
Как заявил в телеэфире кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко, за время силовой операции, которая была начата около пяти лет назад, в Донбассе погиб 2961 воин.
Прямо отвечать на вопрос о том, как долго будет продолжаться это кровопролитное противостояние, украинский лидер не стал. Порошенко предпочел сказать о том, что необходимо освободить территории вплоть до последнего клочка земли, а также добиться возвращения всех пленных военнослужащих.
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