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Суд встал на сторону хоккеиста Фролова в связанном с Началовой деле о 20 млн рублей
2.4.2019 21:16
Фото: buzzon.live
Решение вынесла судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда.
В ходе заседания были рассмотрены обращения спортсмена. В результате суд удовлетворил апелляции Александра Фролова.
Как передают российские СМИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области, ранее представители Александра Фролова обжаловали определение судьи Нижегородского райсуда Алексея Чайко, отказавшего в передаче дела по подсудности в столичный Никулинский районный суд Москвы.
Кроме того, речь шла о том, чтобы провести экспертизу подлинности денежной расписки о том, что певица Юлия Началова в прошлом получила двадцать миллионов рублей за половину квартиры. В результате суд принял решение об удовлетворении апелляций Фролова.
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