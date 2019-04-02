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В Израиле вновь сработали сирены тревоги


2.4.2019 10:05
В Израиле вновь сработали сирены тревогиФото: cdnmyslo.ru

На этот раз предупредительные сигналы были слышны на территории регионального совета Шаар ха-Негев, который находится в южной части Израиля.

Как отмечает пресс-служба Армии обороны еврейского государства, местных жителей информировали о возможных обстрелах со стороны сектора Газа.

Накануне, 1 апреля, состоялись телефонные переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы речь, в частности, шла о двусторонних контактах в военной сфере, а также затрагивался ряд тем, связанных с обстановкой на Ближнем Востоке.

Как отмечает пресс-служба Кремля, разговор состоялся но инициативе руководства Израиля.

В конце минувшего марта командование еврейского государства сообщало о том, что в беспорядках у границы сектора Газа принимают участие около 40 тысяч палестинцев. Протестующие, по данным израильской стороны, забрасывали военнослужащих камнями и жгли покрышки.

Автор: Злата Богатова

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