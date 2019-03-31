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Во второй тур выборов на Украине выходят Зеленский и Порошенко, показали экзитполы
31.3.2019 21:40
Фото: politobzor.net
По данным Минюста страны, системных нарушений в ходе голосования выявлено не было.
Как свидетельствуют данные экзитполов, Владимир Зеленский лидирует, заручившись поддержкой 30,4% избирателей.
За нынешнего украинского президента Петра Порошенко отдали свои голоса 17,8% граждан, явившихся сегодня на выборы. Юлию Тимошенко решили поддержать 14,2% проголосовавших.
Национальный экзит-пол был проводен консорциумом, объединяющим Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова. Сведения приводятся по состоянию на 18 часов.
Другие предварительные результаты, подведенные для ряда украинских телеканалов, обнаруживают аналогичную картину - во второй тур выборов смогли пройти Зеленский и Порошенко, тогда как лидер "Батькивщины" Тимошенко замкнула тройку лидеров.
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