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МИД: Москва способствовала освобождению из тюрьмы в Венесуэле немецкого журналиста
31.3.2019 22:52
Фото: vk.com
Российская сторона оказала содействие в процессе освобождения немецкого журналиста Билли Сикса, который находился в венесуэльской тюрьме.
Об обстоятельствах случившегося рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, судьбу Билли Сикса обсуждали во время официальной встречи глав МИД РФ и Венесуэлы. Ранее к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с соответствующей просьбой обратились близкие германского журналиста.
Прокомментировав ситуацию в ходе брифинга, Мария Захарова отметила, что официальные структуры ФРГ к российским коллегам за содействием по этому вопросу ранее не обращались.
Захарова отметила, что Сикс уже "на свободе, вернулся к семье, близким, родным". О том, как это все происходило, он, вероятно позже расскажет и сам, пояснила официальный представитель МИД России.
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