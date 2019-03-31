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Российский лайнер совершил аварийную посадку в Будапеште
31.3.2019 22:18
Фото: elobolygonk.hu
Лишь с третьей попытки пилоты смогли посадить пассажирский лайнер Airbus российской авиакомпании, следовавший из Москвы в Будапешт.
Как передает агентство "Интерфакс", инцидент произошел в аэропорту венгерской столицы накануне вечером.
Экипажу дважды не удалось выпустить шасси. В результате лайнер смог совершить посадку лишь после того, как командир активировал на борту аварийные системы. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Воздушное судно до выяснения причин отстранено от полетов, самолет осматривают специалисты, выясняя все обстоятельства случившегося.
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