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Съемки хоррора про Ивана Грозного пройдут в Казани
31.3.2019 18:44
Фото: vk.com
Создатели фильмов "Невеста", "Русалка. Озеро мертвых" и "Вдова" решили с фольклорных мотивов переключиться на исторических персонажей, пишет "Российская газета".
В основу нового проекта Ивана Капитонова и Святослава Подгаевского положены "мрачные тайны и легенды", связанные с противоречивой личностью первого русского царя.
По замыслу создателей, проект, получивший название "Иван Грозный", будет сочетать в себе фактуру русского Средневековья и действительно страшное кино. Зрители смогут насладиться интерьерами, в частности, боярскими палатами и низкими сводами, всполохами огней и жанровым аттракционом.
По словам Ивана Капитонова, при создании фильма кинематографисты собираются очень бережно обращаться с историческим материалом. Они надеются приложить максимум усилий, чтобы фильм получился живым, многогранным и действительно страшным.
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