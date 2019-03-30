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Глава Тувы рассказал, как Путин и Шойгу отдыхали в тайге
14:34
Фото: nastol.com.ua
Как рассказал Шолбан Кара-оол, российский президент любит жарить шашлык из добытого им же мяса. Маринад для него Владимир Путин также готовит сам, отметил глава региона.
В результате получается "шикарный шашлык", - вспомнил тувинский лидер.
О том, какой "шикарный шашлык" готовил в Туве отдыхавший там Владимир Путин, Шолбан Кара-оол рассказал журналистам во время Красноярского экономического форума, передает РИА Новости.
Речь также шла о том, как российский президент, находясь на отдыхе в тайге, всегда пьет фирменный кофе в турке. Ароматный напиток на костре готовил и министр обороны Сергей Шойгу, отметил глава Тувы.
Шолбан Кара-оол поделился рецептом кофе, которым угощался в компании президента. По его словам, сначала надо довести до карамельного состояния кофе с сахаром. После того, как смесь закипит, добавить воду и продолжать нагревать. Затем заливается молоко и напиток снова доводится до кипения.
Кроме того, Путин любит и чай, заваренный по национальному тувинскому обычаю. Кара-оол пояснил, что узнал этот рецепт от бабушки.
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